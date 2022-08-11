Почти апокалипсис: из-за разбушевавшейся стихии в Вяземском районе ввели режим ЧС

Режим ЧС объявлен в Вяземском районе из-за урагана Фото: Евгения ГУСЕВА

Настоящий ураган прошел в поселке Дормидонтовка Вяземского района 10 августа. Он повалил множество деревьев, нарушил работу объектов социального значения. Жители в шоке от увиденного - такое здесь случается очень редко. Один из домов на Дзержинского пострадал больше всего. На него повалились сразу три огромных дерева, которые вырвало из земли с корнями. Жители поселка весь день просидели без света, но уже к 22:00 его восстановили.

- 10 августа с 17:00 на территории Вяземского муниципального района объявлен режим «Чрезвычайная ситуация». Всем отделам жизнеобеспечения населенных пунктов нужно быть готовыми к ухудшению погодных условий и ликвидации последствий, - говорится в постановлении администрации района.

Сотрудники МЧС предупредили об ухудшении погоды с 12 по 14 августа. По территории всего края ожидаются дожди, ливни и грозы.

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