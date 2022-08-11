Погода в Хабаровске будет дождливой и прохладной 12 августа Фото: Олег УКЛАДОВ

В Хабаровске 11 августа будет прохладно. Ночью температура опустится до отметки +12 градусов. Днем также будет прохладно. Столбик термометра покажет от +22 до +24 градусов. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. В течение дня в Хабаровске пройдут небольшие дожди.

- В период с 12 по 14 августа на большей части территории края сохранится неустойчивая погода, обусловленная кратковременными дождями, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В регионе будет дождливо, но ливни и грозы маловероятны. Средняя температура по краю составит +25 градусов.

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