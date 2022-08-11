Отсрочку от военной службы получили 37 айтишников из Хабаровского края Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

37 сотрудников IT-компаний Хабаровского края не заберут в армию во время весеннего призыва. На меру поддержки претендовали 40 человек - они подавали заявки на портале госуслуг. Общий список направили в Министерство обороны России, а оттуда - в региональные военкоматы. В принятии окончательного решения участвовали призывные комиссии. Всего по стране получили отсрочку от обязательной службы 7,7 тысячи сотрудников из почти двух тысяч IT-компаний.

- Льгота предоставляется сотрудникам на весь период работы в аккредитованной IT-компании, в случае его увольнения работодатель должен проинформировать военкомат в течение двух недель, - рассказал Алексей Гриб, и.о. министра цифрового развития и связи Хабаровского края.

Списки осеннего призыва направят в Министерство обороны до 31 августа, а окончательное решение примут до 31 декабря. На отсрочку могут претендовать россияне с высшим образованием по математике, статистике, криптографии, машиностроению, инноватике и другим. Минимальный стаж работы в IT-компании - от 11 месяцев, выпускники должны трудоустроиться в течение года после окончания учебы.

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