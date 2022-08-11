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Общество11 августа 2022 9:00

Отсрочку от военной службы получили 37 айтишников из Хабаровского края

На меру поддержки претендовали 40 человек
Диана КАЦКО
Отсрочку от военной службы получили 37 айтишников из Хабаровского края

Отсрочку от военной службы получили 37 айтишников из Хабаровского края

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

37 сотрудников IT-компаний Хабаровского края не заберут в армию во время весеннего призыва. На меру поддержки претендовали 40 человек - они подавали заявки на портале госуслуг. Общий список направили в Министерство обороны России, а оттуда - в региональные военкоматы. В принятии окончательного решения участвовали призывные комиссии. Всего по стране получили отсрочку от обязательной службы 7,7 тысячи сотрудников из почти двух тысяч IT-компаний.

- Льгота предоставляется сотрудникам на весь период работы в аккредитованной IT-компании, в случае его увольнения работодатель должен проинформировать военкомат в течение двух недель, - рассказал Алексей Гриб, и.о. министра цифрового развития и связи Хабаровского края.

Списки осеннего призыва направят в Министерство обороны до 31 августа, а окончательное решение примут до 31 декабря. На отсрочку могут претендовать россияне с высшим образованием по математике, статистике, криптографии, машиностроению, инноватике и другим. Минимальный стаж работы в IT-компании - от 11 месяцев, выпускники должны трудоустроиться в течение года после окончания учебы.

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