Магаданцу заплатят один миллион рублей за разбитую машину
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Участниками ДТП в Магадане стали два автомобиля «Тойота Ленд Крузер». Ситуация типична - один не уступил дорогу другому, из-за чего машины столкнулись. Эксперт оценил ущерб потерпевшего в аварии в 920 тысяч рублей.
Суд постановил взыскать с виновника аварии 955 тысяч рублей, в которые вошли судебные расходы и оплата услуг по оценке.
- В рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав-исполнитель провел работу по установлению имущественного положения должника, - рассказали в пресс-службе УФССП по Магаданской области.
Как выяснилось, должник трудится на официальной работе, поэтому задолженность будут удерживать из его зарплаты. На оперативное погашение задолженности также повлиял запрет на регистрацию двухкомнатной квартиры и автомобиля должника, взыскание его денежных средств в банке и временное ограничение права покидать страну.
Задолженность взыскали в полном объеме, ограничения отменили.
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