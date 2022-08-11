Магаданцу заплатят один миллион рублей за разбитую машину Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участниками ДТП в Магадане стали два автомобиля «Тойота Ленд Крузер». Ситуация типична - один не уступил дорогу другому, из-за чего машины столкнулись. Эксперт оценил ущерб потерпевшего в аварии в 920 тысяч рублей.

Суд постановил взыскать с виновника аварии 955 тысяч рублей, в которые вошли судебные расходы и оплата услуг по оценке.

- В рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав-исполнитель провел работу по установлению имущественного положения должника, - рассказали в пресс-службе УФССП по Магаданской области.

Как выяснилось, должник трудится на официальной работе, поэтому задолженность будут удерживать из его зарплаты. На оперативное погашение задолженности также повлиял запрет на регистрацию двухкомнатной квартиры и автомобиля должника, взыскание его денежных средств в банке и временное ограничение права покидать страну.

Задолженность взыскали в полном объеме, ограничения отменили.

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