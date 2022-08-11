Магаданец попался на продаже наркотиков
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В июне 2022 года 50-летний магаданец продал женщине 0,303 грамма наркотического вещества. Наркодельца поймали сотрудники УМВД Магаданской области.
- Запрещенное вещество изъято полицейскими, - рассказали в пресс-службе УМВД по Магаданской области.
В отношении преступника возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Максимальное наказание за данное преступление - до пятнадцати лет лишения свободы.
Сейчас в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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