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Происшествия11 августа 2022 10:30

Магаданец попался на продаже наркотиков

Мужчина незаконно продал синтетику новой знакомой
Диана КАЦКО
Магаданец попался на продаже наркотиков

Магаданец попался на продаже наркотиков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В июне 2022 года 50-летний магаданец продал женщине 0,303 грамма наркотического вещества. Наркодельца поймали сотрудники УМВД Магаданской области.

- Запрещенное вещество изъято полицейскими, - рассказали в пресс-службе УМВД по Магаданской области.

В отношении преступника возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Максимальное наказание за данное преступление - до пятнадцати лет лишения свободы.

Сейчас в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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