Коронавирус обнаружен у 94 жителей Хабаровского края с 11 по 12 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четырех больницах региона сейчас развернуто 47 ковидных коек, из которых занято 43. Это пациенты, у которых коронавирус протекает в средней и тяжелой форме или с осложнениями. Еще 495 человек получают лечение на дому. Всего в регионе 538 заболевших.

- За последние сутки с коронавирусом госпитализировали четырех пациентов. За день заболели 94 жителя края, - сказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края.

С 11 по 12 августа от ковида вылечился 51 пациент. Общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 202 722 человек.

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