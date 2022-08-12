Суд вынес приговор жителю Якутии, ограбившему пенсионера в Хабаровске Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

30-летнего жителя объявили в федеральный розыск по подозрению в грабеже. Ранее он уже отбывал срок в колонии за вождение в пьяном виде. Скрываясь от закона, он автостопом приехал в Хабаровск и обосновался в хостеле в районе привокзальной площади. На работу он устроиться не мог, так как тогда бы его быстро нашли.

Одна ошибка беглеца позволила полиции быстро поймать его. В марте 2022 года он пошел в продуктовый магазин по улице Серышева в Кировском районе, где увидел 73-летнего пенсионера. Убедившись, что свидетелей нет, вор вытащил из кармана пожилого мужчины смартфон за 23 тысячи рублей. Пропажу тот обнаружил уже дома, после чего обратился в полицию.

- Мы предположили, что телефон могли украсть в супермаркете, после чего изъяли записи камер наблюдения и изучили их. Видео подтвердило наши подозрения, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Вора задержали. Оказалось, что телефон он продал за 3,5 тысячи рублей случайному прохожему около вокзала. На мужчину завели уголовное дело и передали его в суд. Ему вынесли приговор в виде двух с половиной лет колонии строгого режима и штрафа в размере 96 тысяч рублей.

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