Ирина Исаева из Хабаровска представит край на конкурсе «Воспитатель года России – 2022» Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровчанка Ирина Исаева поборется за звание «Воспитатель года России - 2022». В конкурсе примут участие представители 84 регионов. Заочный тур пройдет с 15 августа до 5 сентября, очные туры состоятся в Ярославле с 23 до 27 сентября. Финал конкурса будет приурочен ко Дню работников дошкольного образования. Ирина Исаева шесть лет работает в детсаде №41 в Хабаровске. В 2021 году она стала лауреатом в номинации «Лучший воспитатель года».

- Для меня главное в профессии - помочь каждому ребенку почувствовать себя успешным. В таком конкурсе я участвую впервые. Это возможность посмотреть на свою карьеру по-другому, оценить свой профессионализм, определить перспективы и перенять опыт коллег, - сказала Ирина Исаева.

В заочном туре участники представят портфолио в онлайн-режиме и визитную карточку «Я - педагог». Очные туры пройдут в три этапа. На первом определят 15 лауреатов, а на втором - пять призеров. В заключительном туре под названием «Педагогические дебаты» определят победителя.

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