Губернатор Хабаровского края встретился с начальником администрации Президента РФ
Фото: пресс-служба президента РФ
Михаил Дегтярев и начальник администрации президента России Антон Вайно, который занимает пост с 2016 года, встретились в Москве. Они обсудили текущую ситуацию в Хабаровском крае, исполнение национальных и госпрограмм в регионе. Губернатор отметил, что благодаря Владимиру Путину и его инициативе развития Дальнего Востока получается решать многие важные вопросы и проблемы жителей края.
- Особую роль в выполнении задач, поставленных президентом, играет его администрация и большой коллектив аппарата во главе с Антоном Эдуардовичем. Ему я лично благодарен за поддержку. Команда президента - это большая ответственность, - сказал Михаил Дегтярев.
Напомним, что Антон Вайно входит в состав Совета безопасности России, Совета при президенте по борьбе с коррупцией, Совета по развитию местного самоуправления и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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