Дорожники рисуют разметку в Хабаровске горячим пластиком Фото: Администрация Хабаровска

Впервые за 20 лет в Хабаровске начали наносить разметку на дороги с помощью термопластика. Такая технология применялась еще в 90-х годах. Администрация города накануне купила новую машину «Контур 400» для плавления и нанесения пластика на асфальт. Теперь полосы рисуют не только краской.

- В машине есть электроника, пневматика, пульт управления. Можно выбрать программу, ширину полосы, - сказал Андрей Хлыстов, машинист спецтехники.

Нанесение разметки краской и горячим пластиком занимает одинаковое количество времени. Но полимерный материал сохнет гораздо быстрее. Нанесенные линии выходят более четкими и прочными. Слой пластика достигает трех миллиметров. Сверху на него наносят светоотражающие стеклошарики, которые улучшают видимость полосы даже ночью. Гарантийный срок на этот материал достигает полгода, что в два раза больше, чем на краску.

- На Слободской мы нанесли около 207 квадратных метров термопластика. На это ушло три с половиной дня. На Быстринской планируем управиться за два дня. 12 августа разметка на этой улице будет готова. Сложность заключается в объеме бака, где плавится пластик. Он рассчитан только на 300 килограммов, а каждая заправка отнимает около четырех часов, - сказал Павел Ким, замначальника «Научного производственного центра организации дорожного движения Хабаровска».

Если пластик прослужит заявленный срок, в следующем году для города купят еще несколько таких машин.

Отметим, что полимерный материл устойчив к холоду и жаре. Он не выцветает под действием ультрафиолета. В пластик добавляют модификаторы, стабилизаторы, пластификаторы и другие примеси, что позволяет материалу дольше оставаться в неизменном виде.

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