Ремонт городских прудов начался в Хабаровске Фото: Елена БЯНКИНА

О необходимости ремонта городских прудов в администрации Хабаровска заговорили в июле. Тогда была обозначена дата начала работ - 10 августа. Но в назначенный день жители города не заметили какой-либо техники или рабочих на территории. Старт отложился на день. Уже 11 августа подрядчик приступил к подготовке прудов.

- По информации управления дорог и внешнего благоустройства, работы начались 11 августа. Хотя в договоре старт был назначен на 20-е число этого месяца, подрядчик приступил к ремонту раньше срока. Закончить обустройство территории планируется до 25 октября, - рассказали в «КП» - Хабаровск» в мэрии Хабаровска.

Но одной из главных достопримечательностей парка сделают косметический ремонт. Особое внимание уделят обустройству пешеходных зон. Здесь поменяют брусчатку и облагородят тротуары.

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