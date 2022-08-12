Водитель сбил 10-летнего мальчика и скрылся в Комсомольске 11 августа Фото: ОГИБДД по Комсомольску

Вечером 11 августа во дворе дома №6/2 по проспекту Октябрьскому случилась авария. Водитель «Тойоты Ипсум» наехал на 10-летнего мальчика, который переходил дорогу от подъезда на игровую площадку. Ребенок гулял без сопровождения взрослых.

- Не остановившись, машина уехала с места происшествия. Водитель не вышел из авто и не оказал помощь мальчику, - сказал ОГИБДД по Комсомольску-на-Амуре.

В процессе оперативно-розыскных мероприятий личность виновника аварии быстро установили и задержали. Он отказался проходить тест на уровень содержания алкоголя в крови. Устанавливаются детали и обстоятельства ДТП.

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