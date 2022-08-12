Ремонт дороги на улице Войкова закончился в Хабаровске 12 августа Фото: Администрация Хабаровска

Глава Хабаровска осмотрел отремонтированную дорогу на Войкова, которую приводили в порядок в рамках программы «Безопасные качественные дороги». Вместе с мэром на выезд отправились и депутаты Госдумы России.

- Владимир Путин поручил привести в порядок 85% дорожной сети страны за пять лет. Хабаровск получает помощь в выполнении планов из регионального и федерального бюджетов. Сегодня закончен ремонт на Войкова. Востребованная дорога должна отвечать нормам безопасности и качества. К контролю работ мы подключаем общественников, представителей Народного фронта, - сказал Сергей Кравчук.

Асфальт уложили на участке улицы от дома №2 до №8. Дорога находится на гарантийном обслуживании. Если с ней что-то случится, подрядчик будет исправлять дефекты за свой счет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.