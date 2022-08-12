Отключение света затронуло 220 домов в Хабаровске 12 августа Фото: Администрация Хабаровска

12 августа у жителей улиц Карла Маркса и Антенной отключили свет. Сегодня произошла авария на подстанции «Здоровье». В общей сложности 220 домов остались без электричества. Сроки ремонта пока не называют.

- Бригада АО «Хабаровская Горэлектросеть» уже работает над ремонтом подстанции. Ситуация на контроле у администрации города, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Напомним, что 11 августа жители Краснофлотского района также остались без света из-за обрыва проводов и аварийной ситуации на подстанции.

- Всего восемь многоэтажных домов и весь частный сектор сидят без света, - рассказали «КП» - Хабаровск» в диспетчерской службе города.

Свет на районе пропал сразу после полуночи, а включили его только к 20:20. Жители центра города надеются, что у них подстанцию отремонтируют быстрее.

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