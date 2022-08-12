Пенсионерка погибла в аварии на трассе в Магаданской области Фото: ГИБДД по Магаданской области
Авария случилась утром 10 августа на трассе «Колыма». 59-летний мужчина, управлявший Мицубиси Делика», по дороге из Якутска в поселок Усть-Нера въехал в едущий впереди грузовик «МАЗ», которым управлял 44-летний водитель.
66-летняя пассажирка, сидевшая на переднем сиденье, не была пристегнута. Она скончалась от полученных травм. Также в аварии пострадали водитель микроавтобуса и находившиеся в салоне 66-летний мужчина и 13-летний ребенок.
- Пострадавших с различными травмами доставили в районную больницу, где после осмотра водителя госпитализировали, а двоих других отпустили домой, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Магаданской области.
Оба водителя сели за руль трезвыми. Владелец микроавтобуса имеет водительский стаж более 20 лет. Один раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил перевозки людей. Водитель грузовика привлекался к административной ответственности шесть раз в течение года.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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