30 участников из Хабаровского края отправились на фестиваль «Таврида.АРТ» Фото: Правительство Хабаровского края

Делегация из Хабаровского края из 30 человек отправилась на фестиваль «Таврида.АРТ». Он состоится в Крыму с 15 по 19 августа. Тема посвящена возможностям и поддержке в условиях «новой экономики» и импортозамещения. Она получила название «Сложности = возможности».

- По результатам конкурсного отбора мы отобрали самую творческую и талантливую молодежь Хабаровского края. «Таврида.АРТ» станет одним из главных событий Года культурного наследия народов России. Фестиваль будет базой для творческого самовыражения и поиска единомышленников у молодых людей, - сказала Ольга Полковникова, специалист по работе с молодежью КГАУ КЦМИ.

В программе запланированы выставки народных промыслов, фестивали моды, исторической реконструкции и дарения, арт-шествие и многое другое.

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