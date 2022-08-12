Сергей Кравчук: «Хабаровчане должны знать имена тех, кто развивает наш город»

Мэр города рассказал о конкурсе «Общественное признание» Фото: Администрация Хабаровска

Глава Хабаровска Сергей Кравчук и Общественная палата представят совместный проект «Общественное признание» во время Городского гражданского форума. Он пройдет 21 сентября в Городском Дворце культуры. В конкурсе смогут принять участие хабаровчане, которые внесли значимый вклад в развитие города. Это не только отдельные жители краевой столицы, но и коллективы, работники предприятий разных форм собственности, представители общественных организаций. Подать заявки могут сторонние люди, которые считают кого-то из окружения достойным награды.

- Участников мы разделили по двум номинациям. Первая - «Горожане». В нее входят инициативные жители, руководители компаний, внесшие личный вклад в общественную жизнь города. Вторая группа - «Сообщества». Это организации, объединения, учреждения, участвующие в социальной, общественной и волонтерской деятельности, - сказал Сергей Галицын, председатель городской Общественной палаты.

В каждой номинации будут выбраны лауреаты трех степеней. Предусмотрен и приз зрительских симпатий. Зарегистрироваться можно на сайте конкурса до 15 августа включительно. В настоящий момент уже зарегистрировано 112 заявок.

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