Два человека погибли после столкновения машины с фурой в ЕАО Фото: ГИБДД по ЕАО
Ночью 11 августа на трассе Чита - Хабаровск произошло ДТП. Автомобиль марки «Тойота Калдина» столкнулся с фурой, что привело к гибели пассажиров «Тойоты».
Водитель автомобиля ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В день трагедии он сел за руль пьяным и не имел при себе прав.
- На нерегулируемом перекрестке при выезде с второстепенной дороги автомобилист не уступил фуре и столкнулся с ней, - рассказали в ГИБДД по ЕАО.
Пассажиры иномарки «Тойота Калдина» скончались на месте аварии от полученных травм.
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