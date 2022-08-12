10-летняя велосипедистка попала под колеса самосвала в Комсомольске Фото:@komcitynews Фото: Социальные сети

Авария случилась 11 августа около 16:00. Самосвал марки «Шанкси» ехал по улице Вокзальной в сторону Чапаева. В этот момент 10-летняя велосипедистка хотела перейти дорогу на перекрестке Вокзальной и Васянина. Она выехала на зебру как раз в тот момент, когда грузовик приблизился к этому переходу. Не успев затормозить, фура наехала на девочку.

- Чудом ребенок не получил тяжелых травм. Она очень испугалась, но уцелела, получив ссадины на плече, - рассказали в ОГИБДД по Комсомольску.

Даже велосипед девочки остался на ходу. Сейчас сотрудники автоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.

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