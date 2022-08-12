Водная битва пройдет в Комсомольске-на-Амуре 13 августа Фото: Дарья МИТРОФАНОВА

Во Дворце культуры «Алмаз» 13 августа в 15:00 состоится «Водная битва». В развлекательной программе запланировано много интересных конкурсов и развлечений. Участники сразятся поодиночке против всех, устроят командные схватки, посоревнуются в скорости и ловкости во время захвата флага, вступят в королевскую битву под названием «Голодные игры». Кроме водных боев детей ждут конкурсы, сладкие сюрпризы и призы. Увенчается событие ярким флешмобом мыльных пузырей.

- При себе нужно иметь боевое снаряжение. Это могут быть водные пистолеты, автоматы, гранаты, капитошки, лазерные шприцы и прочее. Для мыльных пузырей нужна веревка и две палки. Также стоит захватить полотенце и сухую одежду, - рассказали в администрации Комсомольска-на-Амуре.

Принять участие в битве могут дети старше трех лет. Цена билета - 150 рублей. Зарегистрировать участника или команду нужно заранее.

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