Не простой кадр: бывший уголовник обворовал владельца магазина автозапчастей в Хабаровске

Полиция раскрыла кражу автомобильных шин в Хабаровске Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Владелец магазина автозапчастей обратился в полицию с заявлением о пропаже четырех покрышек со склада. Комплект резины стоил 103 тысячи рублей. Правоохранители приступили к поиску подозреваемых, но далеко ходить не пришлось. Они обратили внимание на одного из работников магазина. 51-летний мужчина имел богатый криминальный опыт за плечами.

- Он раньше привлекался за кражу, незаконный оборот взрывчатых веществ и даже убийство по неосторожности, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские нашли украденные шины дома у преступника. Его задержали, а колеса изъяли. После следствия их отдадут владельцу. За кражу мужчине грозит до пяти лет колонии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.