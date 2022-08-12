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Общество12 августа 2022 3:47

Житель Магадана незаконно наловил рыбы на 200 тысяч рублей

Теперь мужчине грозит два года тюрьмы
Диана КАЦКО
Житель Магадана незаконно наловил рыбы на 200 тысяч рублей

Житель Магадана незаконно наловил рыбы на 200 тысяч рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во время мероприятия «Путина» сотрудники Росрыболовства обнаружили, что ранее судимый 45-летний житель поселка Тахтоямск занимался незаконной рыбалкой. В течение месяца мужчина ловил рыбу на правом берегу реки Малый Гатчан.

- Изъято 50 экземпляров кеты, одна горбуша, лодка и орудие лова. Сумма ущерба составила более двухсот тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД по Магаданской области.

МВД по Ольскому району возбудило в отношении мужчины уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Максимальное наказание по статье - лишение свободы на срок до двух лет.

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