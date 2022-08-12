Житель Магадана незаконно наловил рыбы на 200 тысяч рублей
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Во время мероприятия «Путина» сотрудники Росрыболовства обнаружили, что ранее судимый 45-летний житель поселка Тахтоямск занимался незаконной рыбалкой. В течение месяца мужчина ловил рыбу на правом берегу реки Малый Гатчан.
- Изъято 50 экземпляров кеты, одна горбуша, лодка и орудие лова. Сумма ущерба составила более двухсот тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД по Магаданской области.
МВД по Ольскому району возбудило в отношении мужчины уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Максимальное наказание по статье - лишение свободы на срок до двух лет.
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