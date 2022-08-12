На треть больше хабаровчан отправились на Байкал в этом году

«МегаФон» провел масштабную модернизацию сети в районе озера Байкал, которое ежегодно посещают более миллиона туристов. В самых популярных местах отдыха - на западном берегу озера в Иркутской области и на восточном побережье со стороны Республики Бурятия - скорость мобильного интернета увеличена вдвое.

Связисты установили новые базовые станции и модернизировали действующие - это позволило расширить сеть на Байкале в 1,5 раза и обеспечить двукратное увеличение скорости мобильного интернета. Ранее в начале туристического сезона «МегаФон» в четыре раза увеличил емкость транспортного канала связи, чтобы подготовить инфраструктуру к пиковым нагрузкам.

Основные работы были проведены в популярных местах крупнейшего острова Ольхон и по пути на его переправу, а также на побережье Малого моря, в Прибайкальском национальном парке, Баргузинском государственном природном биосферном заповеднике. Высокоскоростной мобильный интернет впервые появился и в труднодоступных точках побережья - например, «МегаФон» стал единственным оператором связи на курорте с горячими источниками Хакусы в северной части озера.

По данным «МегаФона», за последние два года туристический поток на Байкал увеличился в 2,5 раза, а мобильный трафик российских путешественников вырос практически в четыре раза.

В этом сезоне на озере отдохнуло на треть больше жителей Хабаровского края, чем двумя годами ранее. Также в 2,6 раза вырос и мобильный трафик туристов из нашего региона. Среднестатистический житель края использует более 800 МБ за поездку - этого достаточно, чтобы выложить 300 фотографий с видами озера в соцсетях.

Наибольшей популярностью отдых пользуется у жителей Москвы, Красноярского края, Санкт-Петербурга, Забайкалья, Новосибирской области.

- Отдых на Байкале ежегодно входит в топ российских направлений, а новые возможности для экологического, оздоровительного и событийного туризма только усиливают интерес к региону. Одновременно с этим заметно растет и мобильный трафик наших абонентов в главных точках притяжения туристов на побережье. Благодаря работе по улучшению качества и расширению покрытия сети «МегаФона» туристы со всей России смогут оставаться на связи и пользоваться цифровыми сервисами при выборе любого формата отдыха на Байкале, - комментирует Алексей Титов, технический директор «МегаФона».

Важное значение развитие технологий связи имеет и для местных жителей. Вокруг озера расположено более 80 малых населенных пунктов, где проживают около 100 тысяч человек. Жители небольших поселений теперь также могут пользоваться современными онлайн-сервисами, в том числе для развития частной туристической деятельности.

К 2024 году количество путешественников в Иркутскую область и Бурятию прогнозируется на уровне 3,9 миллиона человек. Развитие технологий связи на Байкале в перспективе также поможет внедрить цифровые решения для экологической безопасности озера.