Новый перевозчик будет обслуживать маршрут №58 «Хабаровск – Березовка» Фото: Администрация Хабаровска

Накануне пронеслась новость о том, что автобусный маршрут №58 останется без перевозчика, и жители поселка будут отрезаны от краевой столицы. Но представитель перевозчика и сопредседатель краевого отделения Общероссийского народного фронта встретились с жителями района и поспешили их успокоить.

Историю с закрытием маршрута начали раскачивать еще с мая. Перевозчик, который выполнял перевозку пассажиров, подал заявление об уходе. По условиям контракта ему нужно было отработать еще три месяца - до 11 августа включительно. Но за два дня до этого автобусы перестали выходить на маршрут. 10 августа жители поселка так и не смогли дождаться ни одной машины. На следующий день городское управление транспорта экстренно подключило к обслуживанию другого перевозчика.

Уже проведен конкурс среди предпринимателей, которые будут обслуживать маршрут. Победителем оказался тот же бизнесмен, который согласился взять на себя временную перевозку пассажиров. Официально он выйдет на маршрут только 7 октября.

На встрече с жителями Березовки люди смоги пообщаться и с общественником Андреем Белоглазовым, главой управления промышленности, транспорта и связи Владимиром Ощановским, а также с самим перевозчиком.

- С понедельника думаем выпустить все пять автобусов на маршрут по графику, который действовал раньше. Сейчас их только три. Мы сделаем общий чат, чтобы в нем можно было обсуждать с жителями все вопросы.

Перевозчик сказал, что мнение жителей учтут, при формировании графика движения автобусов.

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