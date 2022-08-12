Развитие спортивной инфраструктуры продолжается в Хабаровском крае Фото: Шевченко Антон

В крае продолжается строительство и обновление спортивной инфраструктуры. В преддверии всероссийского Дня физкультурника, который пройдет 13 августа, первый вице-губернатор региона Александр Никитин и глава профильного ведомства Дмитрий Чикунов осмотрели действующие спортплощадки. На стадионе имени Ленина сейчас обновляют покрытие беговых дорожек и меняют искусственный газон на футбольном поле. Покрытие отвечает современным требованиям. Оно позволяет проводить матчи не только Первой лиги, где сейчас выступает «СКА-Хабаровск», но и Российской Премьер-Лиги.

- Это покрытие у нас появилось благодаря помощи Михаила Дегтярева. Старый газон еще не износился. Мы передадим его в спортшколы, - сказал Дмитрий Чикунов, министр спорта края.

Первый вице-губернатор также посетил конный клуб «Мустанг». Здесь не только проводят тренировки, но и организуют занятия по иппотерапии для людей с ограниченными возможностями.

- Еще мы осмотрели залы для игры в бильярд и занятий танцами на колясках. Чтобы было комфортно, спортсменам нужны дополнительные помещения. Мы в этом поможем. У нас есть все, чтобы сделать доступным спорт для всех жителей края, - сказал Александр Никитин.

Сейчас в регионе развивается около 100 видов спорта и зарегистрировано 56 краевых спортивных федераций. Систематически активный образ жизни ведут 48% населения.

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