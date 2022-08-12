16 сотрудников МЧС потушили пожар в многоэтажке в Комсомольске Фото: Иван ВИСЛОВ

11 августа в Комсомольске случился пожар на девятом этаже жилого дома на Дикопольцева, 38/4. Около 21:00 в дежурную спасательную службу поступил вызов. По адресу сразу выехали 16 спасателей и пять пожарных машин.

- Когда сотрудники МЧС прибыли на место, из окон шел густой черный дым. К этому времени сын владельца квартиры, который находился один дома, успел выйти на улицу. Сотрудники осмотрели помещение и убедились, что в квартире больше никого нет, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Оказалось, что пожар возник на кухне, охватив площадь в три квадратных метра. Там горела техника и вещи. Спустя почти 20 минут огонь был полностью потушен, и еще через четверть часа спасатели закончили пролив помещения. Медики осмотрели жильца, который эвакуировался самостоятельно. К счастью, он не пострадал, и помощь врачей ему не потребовалась.

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