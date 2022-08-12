Мужчину с двумя мешками конопли задержали в Биробиджане
Фото: УМВД России по ЕАО
Сотрудники полиции Биробиджана задержали мужчину, при котором было два мешка конопли. Для правонарушителя это не стало новым опытом - мужчина ранее имел судимости за незаконный оборот наркотиков.
Во время вечерней прогулки мужчину задержали полицейские. Их внимание привлекли кусты запрещенного растения у него в руках. Мужчина был задержан сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по ЕАО. Правонарушитель рассказал, что нашел растение у дороги, и решил забрать несколько кустов для собственного употребления.
- Растительная масса изъята и направлена на экспертизу, - рассказали в пресс-службе УМВД по ЕАО.
По данному делу проводится проверка.
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