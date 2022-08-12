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Общество12 августа 2022 5:15

Депутат Госдумы России остался доволен состоянием дорог в Хабаровске

Максим Иванов вместе с мэром Сергеем Кравчуком осмотрел сданные в этом году объекты
Александра ЯВИЩЕНКО
Депутат Госудумы России остался доволен состоянием дорог в Хабаровске

Депутат Госудумы России остался доволен состоянием дорог в Хабаровске

Фото: Администрация Хабаровска

Глава краевой столицы вместе с Максимом Ивановым, депутатом Госдумы РФ, осмотрел состояние дорог в Хабаровске, которые были отремонтированы в этом году по проекту «Безопасные качественные дороги». Депутат остался доволен качеством покрытия на участке от Владивостокской до Дикопольцева. Но он обратил внимание на то, что нужно нанести разметку и оборудовать пешеходные переходы.

- Хотелось бы, чтобы программа получила свое продолжение. Этот проект - большое подспорье для муниципалитетов. За федеральные деньги в этом году мы сможем отремонтировать 33 километра дорог на 51 объекте, - сказал Сергей Кравчук.

Максим Иванов принял во внимание эти слова. Он отметил, что на программу выделяются очень большие суммы из госбюджета. По словам чиновника, благодарить нужно президента Владимира Путина и его полпреда в ДФО Юрия Трутнева за то, что они способствуют развитию Дальнего Востока, Хабаровского края и его столицы.

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