Праздник Медового Спаса пройдет в Хабаровске 13 августа около арены «Ерофей»

Праздник Медового спаса пройдет 13 августа в Хабаровске около арены «Ерофей» Фото: Правительство Хабаровского края

13 августа на краевой сельхозярмарке выходного дня рядом с ареной «Ерофей» пройдет праздник Медового Спаса. Кроме продукции местного производства здесь организуют розыгрыш подарков. Также гостей ждут творческие выступления, аниматоры и раздача сувениров.

- Медовый Спас - ежегодное мероприятие. В этом году мы вводим новую традицию. Начиная с 13 августа и до конца сезона ярмарки будем разыгрывать наборы свежих продуктов от фермеров, - сказал Константин Могильный, начальник краевого Центра инжиниринга АНО КСФ.

Во время праздника гостям раздадут больше 100 пиалок с медом, выступит коллектив студии народной песни «Елань». Начало ярмарки в 10:00.

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