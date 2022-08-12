Четырех преступников из уголовного розыска нашли в Магадане Фото: Евгения ГУСЕВА

С 5 по 11 августа сотрудники УМВД по Магаданской области и ОМВД по Магадану обнаружили местонахождение 19 человек, находящихся в розыске.

Четверо из них - преступники. Найденные лица совершили преступления по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

-Также среди найденных есть без вести пропавшие граждане, из которых шестеро - несовершеннолетние, - рассказали в пресс-службе УМВД по Магаданской области.

Полиция напоминает, что заявление о без вести пропавшем гражданине ОВД принимают незамедлительно, вне зависимости от того, когда пропала связь с ним.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.