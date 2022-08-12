Четырех преступников из уголовного розыска нашли в Магадане
Фото: Евгения ГУСЕВА
С 5 по 11 августа сотрудники УМВД по Магаданской области и ОМВД по Магадану обнаружили местонахождение 19 человек, находящихся в розыске.
Четверо из них - преступники. Найденные лица совершили преступления по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и «Применение насилия в отношении представителя власти».
-Также среди найденных есть без вести пропавшие граждане, из которых шестеро - несовершеннолетние, - рассказали в пресс-службе УМВД по Магаданской области.
Полиция напоминает, что заявление о без вести пропавшем гражданине ОВД принимают незамедлительно, вне зависимости от того, когда пропала связь с ним.
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