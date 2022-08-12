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Происшествия12 августа 2022 6:10

Пьяный хабаровчанин угнал «Лэнд Крузер» начальника, но у него на пути встал кювет

Житель Хабаровска угнал машину начальника в Приморье
Александра ЯВИЩЕНКО
Житель Хабаровска угнал машину начальника в Приморье Фото: МО МВД России «Дальнереченский»

Житель Хабаровска угнал машину начальника в Приморье Фото: МО МВД России «Дальнереченский»

В полицию позвонил владелец «Лэнд Крузера» и заявил, что машину угнал его подчиненный, 38-летний хабаровчанин. По словам владельца авто, работник забрал ключи от иномарки из кабинета и уехал. По горячим следам правоохранители смогли найти угонщика. Правда, сам мужчина этому поспособствовал.

Двигаясь в сторону поселка ЛДК Дальнереченского района, недалеко от дома №2А на улице Олега Кошевого он сначала устроил аварию, а потом съехал на внедорожнике в кювет, откуда уже не смог выбраться.

- Мужчину задержали. Анализ показал наличие алкоголя у него в крови. В отделении полиции он сознался в преступлении, - рассказали в МО МВД России «Дальнереченский».

На угонщика завели уголовное дело и составили протокол за пьяное вождение. За угон машины ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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