Не смог отвертеться: угонщику из Хабаровска грозит до пяти лет колонии

Житель Хабаровска угнал машину и сдал ее на металлолом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Кировского района краевой столицы обратился в полицию с заявлением об угоне иномарки 1987 года. Она стояла во дворе, когда ночью кто-то пробрался в нее и уехал в неизвестном направлении. Владелец машины признался, что на авто не было сигнализации. Он думал, что никому не приглянется такая старая модель. К тому же замок на водительской двери не работал. Сумма ущерба составила 220 тысяч рублей.

- По подозрению был задержан 21-летний хабаровчанин. Раньше он привлекался к ответственности не только за угон, но и за побои, уклонение от службы в армии. Преступник отправился на легковушке в пункт приема металлолома на Тихоокеанской, где он сдал ее, выдав за свою, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На угонщика завели уголовное дело. Его ждет до пяти лет колонии.

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