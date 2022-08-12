Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия12 августа 2022 6:43

Сотрудники МЧС спасли тонущего жителя Хабаровска на приморском побережье

Мужчина приехал на отдых, который чуть не закончился трагедией
Александра ЯВИЩЕНКО
Сотрудники МЧС спасли тонущего жителя Хабаровска на приморском побережье

Сотрудники МЧС спасли тонущего жителя Хабаровска на приморском побережье

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вечером 11 августа хабаровчанин отправился поплавать в море в поселке Южно-Морской. Все было хорошо, пока он не решил устроить заплыв на большую дистанцию. Когда он отдалился от берега, понял, что очень устал, и сил на возвращение обратно у него нет. Сотрудники МЧС сразу же бросились на помощь утопающему.

- Спасатели добрались до мужчины и подняли его на лодку. Добравшись до берега, они передали пострадавшего сотрудникам скорой помощи, - рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Врачи осмотрели хабаровчанина, но помощь ему была не нужна. Он уже оправился от случившегося.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.