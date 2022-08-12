Сотрудники МЧС спасли тонущего жителя Хабаровска на приморском побережье Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вечером 11 августа хабаровчанин отправился поплавать в море в поселке Южно-Морской. Все было хорошо, пока он не решил устроить заплыв на большую дистанцию. Когда он отдалился от берега, понял, что очень устал, и сил на возвращение обратно у него нет. Сотрудники МЧС сразу же бросились на помощь утопающему.

- Спасатели добрались до мужчины и подняли его на лодку. Добравшись до берега, они передали пострадавшего сотрудникам скорой помощи, - рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Врачи осмотрели хабаровчанина, но помощь ему была не нужна. Он уже оправился от случившегося.

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