Вандалы сломали шкаф для обмена книгами на остановке «Знаменщикова» в Хабаровске

Вандалы сломали шкаф для обмена книгами на остановке «Знаменщикова» Фото: @khabarovsk_transport Фото: Социальные сети

На остановке «Знаменщикова» в Хабаровске был установлен шкаф, с помощью которого местные жители могли обмениваться книгами. Хотя особой популярностью эта «услуга» не пользовалась, все же люди изредка обменивались изданиями. Никому шкаф не мешал, кроме вандала, который разбил его накануне.

Напомним, что шкаф на остановке «Знаменщикова» появился еще в 2016 году. Тогда он простоял чуть больше месяца. Его сломали, но жители быстро починили книгообменник.

Это не первый подобный случай. Раньше то же случилось со шкафами, которые стояли на автобусных остановках «Уссурийская» и «19 школа».

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