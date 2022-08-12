Собственные бананы появятся в Хабаровском крае в 2023 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Амурском дендрарии планируют собрать первый урожай бананов в 2023 году. Сотрудники уже высадили два сорта растений: «тропикано» и «кавендиш». Пробные посадки уже делали в 2021 году. Тогда тропические плодовые деревья росли в местной оранжерее Ботанического сада.

По словам Геннадия Кузьминых, директора дендрария, бананы вполне можно адаптировать к дальневосточным суровым условиям. Конечно, на большой первый урожай никто не рассчитывает, но именно он позволит понять, что делать дальше для наращивания производственного объема.

Отметим, что в дендрарии собраны тропические, субтропические и реликтовые растения Дальнего Востока. Всего их здесь больше 250 видов.

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