Небольшой дождь освежит хабаровскую землю 13 августа

В столице края ночь пройдет тихо, мирно и без осадков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самое страшное, что может ждать жителей Хабаровского края в эту субботу - небольшие осадки, в некоторых случаях сопровождаемые грозами. Однако ситуация будет далека от чрезвычайной.

В столице края ночь пройдет тихо и мирно и при температуре до +15 градусов. А вот днем, вероятно, ненадолго прольется дождь, однако воздух останется все таким же летним и теплым на все +25 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.

В южных районах некоторые территории также могут пропитаться дождевой влагой. Ночью не будет холоднее +11 градусов, тогда как днем температура может подниматься до +27 градусов. Порывы ветра западного направления достигнут максимум 12 метров в секунду.

В центральных районах кратковременный дождь стоит ожидать всем, за исключением Советско-Гаванского и Ванинского районов. Ночью температура может опуститься до +8 градусов, а днем будет колебаться от +21 до +27 градусов. Ветер преимущественно южных направлений будет сотрясать воздух со скоростью 4-12 метров в секунду.

В северных районах местами также не обойдется без небольшого дождя. Ночь будет все еще довольно теплой - до +15 градусов, днем температурный столбик будет добираться до +24 градусов. Ветер различных направлений до 12 метров в секунду.