Минувшие сутки не принесли новых жертв Covid-19

За сутки болезнь в крае побороли 50 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В регионе успешно справились с инфекцией и встали на ноги еще 50 человек. Таким образом, общее количество выздоровевших пациентов доведено уже до отметки в 202 772 человека.

- Выросло по сравнению с последней неделей количество госпитализированных. За прошедшие сутки на госпитализацию попали 10 человек, - сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Хабаровском крае.

Госпитализация стала самым неприятным событием на сегодня, потому как за сутки не было зарегистрировано ни одного летального исхода.

Зафиксировано 113 новых случаев заражения, из-за чего количество находящихся на лечении пациентов достигло 601 человека. Из них 43 проходят стационарное лечение, а 558 лечатся амбулаторно.