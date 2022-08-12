Придомовые территории Хабаровска облагородили в рамках программы «1000 дворов на Дальнем Востоке»

Мэр Хабаровска и депутаты Госдумы объехали обновленные дворы Фото: Администрация Хабаровска

Сергей Кравчук вместе с депутатами Максимом Ивановым и Павлом Симигиным посетили отремонтированные дворы и площадки. Реставрацию участков провели в рамках программы «1000 дворов на Дальнем Востоке», а также благодаря городскому конкурсу проектов ТОС и муниципальной программе грантов.

Жители дома на Вахова, 4 построили на полученные средства игровой комплекс, положили брусчатку и расстелили резиновое покрытие на детской площадке.

- Советую вам поучаствовать в краевом конкурсе грантов. В этом году губернатор Хабаровского края Михаил Владимирович Дегтярев выделил 200 миллионов рублей на реализацию проектов ТОС. В 2023 году эта сумма увеличится до 250 миллионов рублей. Это огромная помощь для города. Ваш ТОС также сможет претендовать на средства для благоустройства двора, - обратился к председателю ТОС Сергей Кравчук.

На улице Мате Залки у дома №39 установили турники, брусья и уличные тренажеры, а также беседку со столом для настольного тенниса.

Мэр Хабаровска и депутаты Госдумы объехали обновленные дворы Фото: Администрация Хабаровска

Программу «1000 дворов на Дальнем Востоке» запустили по инициативе полпреда в ДФО Юрия Трутнева и при поддержке губернатора Михаила Дегтярева. В рамках программы обустраиваются большие территории, объединяющие сразу несколько домов.

Во дворе дома на Ворошилова, 50 появились детская и спортивная площадки.

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