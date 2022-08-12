Администрация Комсомольска потратит более 300 миллионов рублей на возвращение трамваев Фото: Иван МАКЕЕВ

Чтобы возобновить движение электротранспорта, в обновление вагонов и соответствующей инфраструктуры придется вложить более 300 миллионов рублей.

- Власти Комсомольска-на-Амуре решили отказаться от движения трамваев еще в 2017 году из-за нагрузки на городской бюджет. Комсомольск попросту не мог продолжать выделять субсидии МУП «Трамвайное управление», так как оно работало в убыток и не покрывало расходов даже на свое содержание, - рассказал Иван Лаврентьев, пресс-секретарь комсомольской администрации.

Трамваи исчезли из города в 2018 году, но рельсы в некоторых местах сохранились. Во время реставрации улицы Запорожской рельсы демонтировали и отвезли на площадку профильного МУПа. Туда же отправили рельсы с проспекта Ленина и улицы Кирова.

«Трамвайное управление» еще действует, но в нем работает только обслуживающий персонал и вахтеры. Восстановление Запорожской, Кирова и проспекта Ленина проходит в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

В 2019 году была разработана дорожная карта Центрального округа, а в 2021 году в данный проект внесли корректировки. Чтобы воплотить задуманное в жизнь и вернуть электротранспорт хотя бы в центр города, необходимо полностью отремонтировать изношенные трамваи, вложив в них более 300 миллионов рублей. Данный вопрос остается открытым.

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