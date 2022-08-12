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Общество12 августа 2022 9:47

Администрация Комсомольска потратит более 300 миллионов рублей на возвращение трамваев

Транспорт исчез из города четыре года назад
Диана КАЦКО
Администрация Комсомольска потратит более 300 миллионов рублей на возвращение трамваев

Администрация Комсомольска потратит более 300 миллионов рублей на возвращение трамваев

Фото: Иван МАКЕЕВ

Чтобы возобновить движение электротранспорта, в обновление вагонов и соответствующей инфраструктуры придется вложить более 300 миллионов рублей.

- Власти Комсомольска-на-Амуре решили отказаться от движения трамваев еще в 2017 году из-за нагрузки на городской бюджет. Комсомольск попросту не мог продолжать выделять субсидии МУП «Трамвайное управление», так как оно работало в убыток и не покрывало расходов даже на свое содержание, - рассказал Иван Лаврентьев, пресс-секретарь комсомольской администрации.

Трамваи исчезли из города в 2018 году, но рельсы в некоторых местах сохранились. Во время реставрации улицы Запорожской рельсы демонтировали и отвезли на площадку профильного МУПа. Туда же отправили рельсы с проспекта Ленина и улицы Кирова.

«Трамвайное управление» еще действует, но в нем работает только обслуживающий персонал и вахтеры. Восстановление Запорожской, Кирова и проспекта Ленина проходит в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

В 2019 году была разработана дорожная карта Центрального округа, а в 2021 году в данный проект внесли корректировки. Чтобы воплотить задуманное в жизнь и вернуть электротранспорт хотя бы в центр города, необходимо полностью отремонтировать изношенные трамваи, вложив в них более 300 миллионов рублей. Данный вопрос остается открытым.

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