Хабаровчанин выплатил более 55 тысяч рублей алиментов под страхом уголовной ответственности

Хабаровчанин выплатил более 55 тысяч на алименты под страхом уголовной ответственности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

40-летний житель Хабаровска выплатил задолженность по алиментным обязательствам только после того как узнал, что за неуплату ему грозит уголовная ответственность.

Неплательщик продолжительное время игнорировал потребность своих детей в материальной помощи, из-за чего сумма задолженности превысила 55 тысяч рублей.

Судебный пристав составил на мужчину протокол и взыскал с него исполнительский сбор в размере 7% от суммы задолженности.

- Должнику было разъяснено, что в случае дальнейшей неуплаты задолженности ему грозит уголовная ответственность, - рассказали в УФССП по ЕАО.

Узнав об этом, мужчина на следующий же день оплатил сумму всей задолженности и исполнительский сбор.

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