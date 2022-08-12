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Общество12 августа 2022 10:12

Хабаровчанин выплатил более 55 тысяч рублей алиментов под страхом уголовной ответственности

Горе-отец не желал финансово помогать своим детям
Диана КАЦКО
Хабаровчанин выплатил более 55 тысяч на алименты под страхом уголовной ответственности

Хабаровчанин выплатил более 55 тысяч на алименты под страхом уголовной ответственности

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

40-летний житель Хабаровска выплатил задолженность по алиментным обязательствам только после того как узнал, что за неуплату ему грозит уголовная ответственность.

Неплательщик продолжительное время игнорировал потребность своих детей в материальной помощи, из-за чего сумма задолженности превысила 55 тысяч рублей.

Судебный пристав составил на мужчину протокол и взыскал с него исполнительский сбор в размере 7% от суммы задолженности.

- Должнику было разъяснено, что в случае дальнейшей неуплаты задолженности ему грозит уголовная ответственность, - рассказали в УФССП по ЕАО.

Узнав об этом, мужчина на следующий же день оплатил сумму всей задолженности и исполнительский сбор.

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