Магаданцу грозит пять лет тюрьмы за взлом киоска, угон велосипеда и кражу телефона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативники МВД по Магадану задержали ранее судимого 30-летнего жителя поселка Армань, за месяц успевшего произвести взлом, угон и кражу.

Мужчина дважды взломал киоск на улице Гагарина и вынес оттуда еду. Позже из подъезда жилого дома он украл велосипед стоимостью более 17 тысяч рублей. Этого ему показалось мало, и в тот же день он похитил сотовый из частного дома на Пролетарской.

- Общая сумма ущерба составила около 37 тысяч рублей. Часть похищенного изъята, - рассказали в пресс-службе УМВД по Магаданской области.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальное наказание за преступление - лишение свободы на срок до пяти лет. Злоумышленник задержан.

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