Житель Магаданской области получил 200 часов обязательных работ за нетрезвое вождение Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

На жителя города Сусуман возбудили уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения».

Сусуманский районный суд установил, что в июне 2022 года мужчина принял крепкие напитки и сел за руль иномарки «Шевроле Нива». Через некоторое время его остановили сотрудники ГИБДД. Водителя не впервые ловили на пьяном вождении - ранее он привлекался к административной ответственности по статье «Невыполнение требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

- Суд назначил обвиняемому наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Приговор в законную силу не вступил.

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