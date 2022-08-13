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Происшествия13 августа 2022 0:00

В Хабаровском крае мать, чей ребенок погиб при пожаре, узнала решение суда

Женщина не смогла спасти ребенка, находясь в состоянии алкогольного опьянения
Кирилл КУЗНЕЦОВ
Пожар произошел по причине неосторожного обращения с огнем

Пожар произошел по причине неосторожного обращения с огнем

Фото: Борис КОКУРИН

Кировский районный суд Хабаровска признал виновной 33-летнюю местную жительницу после того, как в ее квартире погиб двухлетний ребенок.

В ходе разбирательств суд установил, что причиной гибели стал пожар, случившийся в результате неосторожного обращения с зажигалкой в помещении. Женщина на момент возгорания имела шанс спасти ситуацию, и могла бы вовремя предпринять экстренные меры, если бы не находилась в состоянии алкогольного опьянения.

- Суд вынес приговор по статье «причинение смерти по неосторожности». Подсудимой назначено наказание в виде одного года исправительных работ, а с последующих заработков в доход государства будет удерживаться пять процентов, - рассказали сотрудники прокуратуры Хабаровского края.

У подсудимой остался еще один ребенок шестилетнего возраста, но, по решению суда, женщину лишили родительских прав.