В Хабаровском крае мать, чей ребенок погиб при пожаре, узнала решение суда

Пожар произошел по причине неосторожного обращения с огнем Фото: Борис КОКУРИН

Кировский районный суд Хабаровска признал виновной 33-летнюю местную жительницу после того, как в ее квартире погиб двухлетний ребенок.

В ходе разбирательств суд установил, что причиной гибели стал пожар, случившийся в результате неосторожного обращения с зажигалкой в помещении. Женщина на момент возгорания имела шанс спасти ситуацию, и могла бы вовремя предпринять экстренные меры, если бы не находилась в состоянии алкогольного опьянения.

- Суд вынес приговор по статье «причинение смерти по неосторожности». Подсудимой назначено наказание в виде одного года исправительных работ, а с последующих заработков в доход государства будет удерживаться пять процентов, - рассказали сотрудники прокуратуры Хабаровского края.

У подсудимой остался еще один ребенок шестилетнего возраста, но, по решению суда, женщину лишили родительских прав.