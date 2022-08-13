В Хабаровском крае мужчина, двигавшийся по проезжей части, попал под колеса автомобиля

Пешеход двигался без светоотражающих элементов на одежде. Фото: t.me/komcitynews

ДТП произошло в ночь на 13 августа на подъезде к поселку Горный в Солнечном районе. Погибший был учителем физкультуры в местной школе.

Во втором часу ночи автомобиль марки «Субару Импреза» совершал движение по направлению из Горного. Водитель 1991 года рождения пытался разминуться с транспортным средством, двигавшимся по встречной полосе, когда и произошел наезд на пешехода, который шел в том же направлении по проезжей части.

Двигаясь по проезжей части, пешеход не имел на одежде светоотражающих элементов. Скорая помощь не успела прибыть на место происшествия, потому как полученные травмы оказались слишком сильными. На момент происшествия признаки алкогольного опьянения у водителя установлены не были.