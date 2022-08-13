Известная московская группа посетит Хабаровск в ходе Всероссийского туристического форума

«Банд’Эрос» выступит в Хабаровске 22 сентября. Фото: https://t.me/khabkraj

До начала Всероссийского туристического форума, который в этом году пройдет в Хабаровске под названием «Открой Дальний Восток», остается чуть больше месяца, и уже появляется информация о деталях культурно-развлекательной программы мероприятий, которые ждут хабаровчан.

Так, стало известно, что 22 сентября, в первый день Фестиваля приключенческого туризма, проводимого в рамках форума, одними из главных звезд гала-концерта станет московская музыкальная группа «Банд'Эрос». Для тех, кто каким-то образом никогда не слышал об этой группе: «Банд’Эрос» - коллектив, выступающий с 2005 года в жанре хип-хоп.

Помимо музыкальных сюрпризов, представители правительства Хабаровского края сообщают еще об одном интересном событии – Фестиваль воздушных змеев. Новое для региона состязание пройдет 23-24 сентября на набережной имени адмирала Невельского.