Детский лагерь в Хабаровске находится под угрозой закрытия из-за вспышки коронавируса

Вспышке поспособствовали многочисленные нарушения санитарных норм. Фото: https://t.me/komsagram

Краевой детский центр «Созвездие» отметился крупным скачком заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей на фоне общей положительной динамики по Хабаровскому краю.

Тестирование детей с симптомами ОРВИ, находившихся на смене, показало наличие новой коронавирусной инфекции у 17 человек. Еще у 39 человек, чей тест оказался положительным, не было зафиксировано никаких симптомов.

- Заболевание у всех заразившихся протекает в легкой форме. Продолжаются обследования контактных. Все установленные заболевшие дети и контактные находятся под медицинским наблюдением, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Происшествие сразу повлекло проведение санитарно-эпидемиологической проверки, в ходе которой были установлены многочисленные нарушения. Среди них: низкокачественная организация работы утренних фильтров, нарушение режима дезинфекции и поздняя изоляция детей, которые, к тому же, заезжали в лагерь не организованно, а по самостоятельному графику.

На данный момент документы о рассмотрении приостановления деятельности лагеря направлены в суд.