Более 100 спортивных мероприятий пройдут в Хабаровском крае ко дню Физкультурника

День Физкультурника традиционно охватывает регион различными акциями и соревнованиями. Фото: Правительство Хабаровского края

Официальная дата праздника в России – 13 августа, однако жители Хабаровска еще в пятницу, 12 августа, хлынули на улицу, где на стадионе Ленина прошел крупный спортивный фестиваль, уместивший в себя открытые тренировки, выступления спортивных федераций и фитнес-клубов.

Лучшие представители отрасли физической культуры получили награды государственного масштаба из рук министра спорта Хабаровского края Дмитрия Чикунова, который обратился к собравшимся:

- Сегодня – праздник всех, кто любит активный и здоровый образ жизни. Уверен, спорт и физкультура – должны быть в жизни каждого. И речь не только о новых стадионах и современных комплексах, но и о спортплощадках во дворах. Ведь именно с них часто и начинается путь к вершинам.

Почитатели спорта, пришедшие на праздник, смогли поучаствовать в мастер-классах воркаут-движения из спортивного клуба «Качалка» и федерации французского бокса. Умельцы стрельбы из лука могли потренировать свои навыки на специальной площадке.

По-настоящему сплотил всех гостей масштабный танцевальный флэшмоб, где танцоры-любители оттачивали движения из бачаты вместе с танцевальными клубами «Mamasita», «La puerta al danzas», «Fitdance Studio» и «Intensive Studio».

День Физкультурника традиционно охватывает регион различными акциями и соревнованиями. Так, в 19 районах края запланировано более 100 тематических мероприятий.