За выброшенных домашних животных жителям Хабаровского края грозят штрафы до 200 тысяч рублей

Сегодня законопроект о новых штрафах уже был принят в первом чтении Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Всем безответственным владельцам домашних животных, которые заводят питомцев для забавы, а потом не знают, что с ними делать, и просто оставляют их на улицах, теперь придется думать дважды. В ближайшее время в федеральный кодекс об административных правонарушениях будут включены новые составы преступлений, предполагающие ответственность за жестокое обращение с животными.

Согласно выдвинутому законопроекту, наказание будет распространяться не только на граждан, выдворяющих животных из квартир, но и на организации.

- Отдельная ответственность будет предусмотрена за выбрасывание животных на улицу, жестокое обращение с ними в питомниках, приютах, цирках и зоопарках, - рассказал Владимир Бурматов, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды России.

Помимо нерадивых владельцев кошек, собак и хомяков, на более строгом контроле отныне будут любители держать в квартирах экзотических животных, которые входят в «запретный» перечень министерства природы. Речь идет про людей, в чьих домах можно обнаружить, например, пуму, змею, примата или даже медведя. Если раньше все негативные последствия заканчивались на изъятии этих животных, то теперь вдобавок к этому непутевому хозяину будет приходить штраф в размере до 200 тысяч рублей.

Сегодня законопроект уже был принят в первом чтении, а его окончательное вступление в силу ожидается уже осенью.