14 августа в Хабаровске ожидаются кратковременные дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске 14 августа пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщают в региональном главке МЧС.

В течение дня в столице региона будет дуть ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Столбики термометров покажут до +25 градусов в светлое время суток и от +14 до +16 после заката.

В южных районах мастерами также будет дождливо. После заката столбики термометров покажут от +8 до +16 градусов, а днем до +27. Ветер южный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

В центральных районах преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +8 до +16 градусов, днем от +21 до +27. Ветер преимущественно южных направлений. его скорость будет достигать 12 метров в секунду.

На севере края местами дождь. Ночью от 10 до +15 градусов, днем от +17 до +24, ветер различных направлений до 12 метров в секунду.

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