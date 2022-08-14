В Хабаровском крае госпитализировали 13 августа 26 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае за сутки из-за коронавируса были госпитализированы 26 человек. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

— За сутки выявлено 128 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В крае вылечили еще 17 человек от Covid-19. Всего выздоровели 202 789 жителей, — сказали там.

Всего в больницах региона с подтвержденным наличием коронавирусной инфекции находятся 65 человек. Еще 647 заболевших проходят лечение дома.

В Хабаровском крае за последние сутки не зарегистрировано летальных исходов от ковида.

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